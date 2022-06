Welttag der Kühltechnik

Die Kälte-Klima-Wärmepumpen-Branche nutzt den jährlich stattfindenden World Refrigeration Day, um auf ihre Bedeutung aufmerksam zu machen. Denn meist verrichten die Kälte-/Klima-/Wärmepumpen-Geräte ihre Arbeit versteckt oder verborgen, ohne dass man sich der Wichtigkeit dieser Technik bewusst ist. Denn ohne Kühlung, Klima & Co. läuft in weiten Teilen der Welt gar nichts mehr.

Die Lebensmittel-, Pharma- oder IT-Branche benötigt Kältetechnik „wie einen Bissen Brot“. Ohne diese Technik würden Lebensmittel verderben, Medikamente mitunter gar nicht hergestellt werden können oder Rechenzentren (mit Servern für Mobilfunk, Internet & Co) überhitzen.

Die erfreulichen Seiten der Klima-/Kältetechnik erfahren derzeit all jene Menschen, die dank Klimaanlage oder Gebäudekühlung in angenehm kühlen Büros oder Wohnungen den sommerlichen Temperaturen entfliehen können. Auch nahezu alle Einkaufszentren, Handelsketten und viele Hotels nutzen die Klima-/Kältetechnik zum Kühlen. Nicht zu vergessen: Auch in Ihrem Zuhause findet sich diese vorteilhafte Technik – Ihr Kühlschrank leistet wichtige Dienste.

Das Kälte-/Klimatechnik aber nicht nur zum Kühlen, sondern auch zum Heizen dienen kann, beweist die Wärmepumpe. Nahezu alle Klimageräte-Hersteller haben Geräte zum Kühlen und Heizen (Wärmepumpen) im Programm.