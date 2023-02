Der Zugang zu den grundlegenden Funktionen des Viessmann Developer Portals – z. B. Heizsystem Basisfunktionen, Lüftungs- und Warmwasserspeicher-Funktionen – und eine Basismenge an API-Aufrufen ist kostenfrei. So können Nutzer sofort mit der Entwicklung und Integration ihrer Anwendungen beginnen. Viessmann kündigt darüber hinaus auch verschiedene, kostenpflichtige Angebote an, die den Zugriff auf mehr Funktionalitäten bzw. eine höhere Anzahl von API-Aufrufen ermöglichen.

Das Viessmann API-Portal ist unter developer.viessmann.com erreichbar.