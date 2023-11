Die Chillventa in Nürnberg/D ist eine wichtige Fachmesse von der Branche für die Branche, zu der auch sehr viele Österreicher (m/w) pilgern.

Um immer das Ohr nah am Markt zu haben, pflegt die NürnbergMesse im Messebeirat den engen Kontakt mit Herstellern und Branchenverbänden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sowohl im fachlichen Begleitprogramm als auch in den Ausstellungshallen die Themen behandelt werden, die die Besucher wirklich interessieren.