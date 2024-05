Der in CO 2 -Kälteanlagen vorherrschende Druck – 57 bar bereits bei 20° C – erfordert hochdruckfeste Bauteile bis 120 bar. Diese sind nun in der für Umweltsimulationsanlagen gebotenen Qualität erhältlich und wurden von Weiss Technik intensiv getestet. Die ausschließlich mit CO 2 betriebenen Prüfschränke werden derzeit an Beta-Tester ausgeliefert.

CO 2 mit der Kennung R744 (GWP 1) ist ein äußert leistungsfähiges Kältemittel, das bis zu seiner physikalischen Grenze bei -56° C viele Vorteile aufweist. Darunter die Verwendung kleinerer Bauteile, die energiesparender sind. Auch das Geräuschniveau der Schränke ist laut Weiss Technik niedriger. Und die Anschaffungskosten fallen gegenüber aufwändigen -70° C Kaskaden-Systemen geringer aus. Zudem gilt für reine CO 2 -Kälteanlagen die F-Gase-Verordnung nicht, wodurch die dort vorgeschriebenen Leckage-Prüfungen wegfallen.