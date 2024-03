Mitte März 2024 wurde die Vereinbarung zum Kauf des Geschäftsbetriebes der Climacraft im steirischen Traboch unterzeichnet. Der Erwerb des Unternehmens erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Der Kaufpreis wird nicht bekannt gegeben.

Durch diese Übernahme baut Caverion Österreich die Geschäftsaktivitäten im Bereich Kälte- und Klimatechnik aus und ergänzt das Dienstleistungsangebot in der Region Obersteiermark.

Die Climacraft GmbH wurde 2006 von Kälteanlagenbaumeister Marcus Köhl gegründet und ist mit 11 Mitarbeitenden ein auf den Verkauf und die Installation von maßgeschneiderten Klimaanlagen spezialisierter Fachbetrieb.

„Diese Übernahme bietet dem Unternehmen und unseren Mitarbeiter:innen umfangreiche Chancen, sich in dieser Branche weiterzuentwickeln und zu wachsen,“ erklärt der ehemalige Geschäftsführer der Climacraft in Traboch, Marcus Köhl.

„Mit 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Klimatechnik, Kältetechnik, Industriekältetechnik, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnungsanlagen und qualifiziertem Know-how bei natürlichen Kältemitteln und Energieeffizienz ist die Caverion ein zuverlässiger Partner für seine Kunden. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzungsakquisition für diesen stark wachsenden Markt. Mit dieser Übernahme können wir unsere Leistungen in diesem Bereich noch weiter verstärken und ausweiten“, sagt Manfred Simmet, Geschäftsführer der Caverion Österreich GmbH.