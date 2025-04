Das Angebot an VRF-Klimaanlagen für den Einsatz in Gebäuden (Büros, Hotels, Einkaufszentren, Shops, usw.) wird um leistungsfähigere Außengeräte mit dem Kältemittel R32 erweitert. Auf der Chillventa 2024 in Nürnberg wurden die neuen VRF-Klimasysteme der KXZE3-Serie von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) beim Messestand von S-Klima (der exklusive Vertriebspartner in Deutschland für MHI-Klimasysteme und Teil der STULZ-Gruppe) vorgestellt. Die drei verfügbaren Außengerätemodule von MHI sind in Österreich ab sofort über STULZ Austria in Wr. Neudorf/ NÖ beziehbar.