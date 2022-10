Der Begriff „Kryotechnik“ sagt vielen Menschen nicht so viel. Kryotechnik (von griech. Kälte, Eiseskälte) steht für Kältetechnik bei Temperaturen unter -153° C (120 K). Welche Relevanz hat nun diese Kryotechnik? Derzeit sogar eine ganz erhebliche: Flüssigerdgas (LNG, bei -162° C / 111 K) z.B. ist nur mittels Kryotechnik darstellbar. Erst der tiefkalt-flüssige Aggregatszustand ermöglicht einen wirtschaftlichen Übersee-Transport. Thermisch extrem gut isolierte Tankschiffe kommen hier zum Einsatz, enorme LNG-Mengen werden weltweit erzeugt, transportiert und vertrieben. Die Einrichtung entsprechender Schiffsterminals in Norddeutschland wurde gerade verkündet. Ähnlich mit Flüssigwasserstoff, bei sogar -253° C / 20 K. In Deutschland soll Wasserstoff in Zukunft eine bedeutende Rolle als künftiger, lokal emissionsfreier Energieträger einnehmen. Auch hier erlaubt der tiefkalt-flüssige Aggregatszustand die mit Abstand höchste Speicherdichte.

Eine weitere wichtige Tieftemperatur-Anwendung ist die Supraleitung. Hier wird zumeist mit Flüssighelium gekühlt, auf eine Temperatur von -269° C / 4 K – nur noch vier Grad über dem absoluten Nullpunkt. Dies kommt zum Einsatz etwa bei Kernspintomographen, die inzwischen Standard sind in der medizinischen Diagnostik. Nur mittels Kryotechnik und Supraleitung lassen sich dort die notwendigen extrem hohen Magnetfelder erzeugen. Nebenbei: Kryotechnik ermöglicht auch die Langzeit-Konservierung von Blutkonserven, von Eizellen, oder auch von Virusproben.

Bei der DKV-Jahrestagung 2022 wird die Arbeitsabteilung Kryotechnik spannende Infos zu diesem interessanten Thema bieten.

Alle Infos und Details zur „Deutschen Kälte- und Klima-Tagung 2022“ finden sich auf der DKV-Webseite.