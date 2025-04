Seit 1986 bietet Area Cooling Solutions Kompressoren, Steuerungen und Kältemaschinen an. Jetzt wurde Area Cooling Solutions Sp. z o.o. von Panasonic übernommen. Für Panasonic ist es ein strategischer Schritt, um die Position im europäischen Markt für natürliche CO 2 -Kältetechnik zu stärken. Ab sofort firmiert das Geschäft mit Verflüssigungssätzen am Standort Wrocław in Polen unter dem Namen Panasonic Cold Chain Poland Sp. z o.o. (Panasonic CCS).