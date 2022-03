Online-Kolloquium zu Herausforderungen 2022

Von 10 bis 16:45 Uhr rücken bei der Online-Veranstaltung wichtige Themen in den Fokus. Die F‐Gase‐Verordnung, Lieferengpässe, Materialmangel, Nachwuchsprobleme, Energieversorgung und -preise sind nur einige Herausforderungen, die durch Vorträge entsprechend angesprochen werden.

Aufschlussreiche Erkenntnisse darf man sich auch von den Vorträgen „Green Deal in Europa: 24/7 – oder warum die Brüssler Eurokraten kein Auge mehr zu tun!“ oder vom „Bericht zu den Daten bestimmter klimawirksamer Stoffe 2020 vom Statistischen Bundesamt“ erwarten.

Am Nachmittag liefern drei Vorträge interessante Details zum Einsatz von Wärmepumpen in Trocknungsprozessen.