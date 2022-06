Österreich nun im Europa-Kältetechnik-Dachverband vertreten

Die AREA, die europäische Stimme bzw. Vereinigung der Kälte-/Klima-/Wärmepumpen-Unternehmen, vereint die Interessen von (nun) 24 nationalen Verbänden in 21 Ländern. AREA repräsentiert über 13.000 Unternehmen mit mehr als 110.000 Mitarbeitern, die rund 23 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaften.

Während der Generalversammlung der AREA im Mai 2022 in Athen wurde auch eine neue Verbandsspitze gewählt: Coen van de Sande, der Direktor der niederländischen Verbandes NVKL; ist nun AREA-Präsident. Er folgt damit auf Marco Buoni (von der italienischen ATF), der dem Board als aktives Mitglied erhalten.

Die auf zwei Jahre bestellte AREA-Verbandsspitze besteht nun aus folgenden Personen:

Coen van de Sande, NVKL (Niederlande), Präsident

Grzegorz Michalski, KFCh (Polen), Vize-Präsident

Seamus Kerr, IRI (Irland)

Thanos Biris, HUFGAS (Griechenland)

Stepan Stojanov, SCHKT (Tschechien)

Espen Rønning, VKE (Norwegen)

Marco Buoni, ATF (Italien), Spezial-Mandat für „Internationale Beziehungen“

Außerdem wurde Claire Grossmann als neue Generalsekretärin der AREA verankert; sie folgt damit auf Olivier Janin, der diese Funktion 14 Jahre lang ausübte.

Nach der Wahl meinte der neue AREA Präsident Coen van de Sande in seinem ersten Statement: „Gesetzgebung und Standardisierung spielten in den letzten zwei Dekaden in der EU eine immer größere Rolle. Die EU-weite Kooperation zwischen den Unternehmen/Verbänden innerhalb der AREA ist entscheidend, damit die Stimme der Kälte-/Klima-/Wärmepumpen-Branche in den EU-Gremien (Kommission, Parlament) und bei anderen Organisationen gehört wird. Ohne AREA wären wir nicht in der Position irgendeinen Einfluss auf die Entwicklung in der Gesetzgebung oder Standardisierung zu nehmen“.