Was passiert, wenn man Ammoniak in einem Maschinenraum verschüttet? Und was kann/ soll man daraus lernen? Diese Fragen erhalten beim ÖGKT-Stammtisch am 29.05.2024 (ab 17 Uhr) an der FH Pinkafeld durch den Vortrag von Alfred Binder und ÖGKT-Vorstandsvorsitzender Harald Erös eine entsprechende Antwort. Das wird aber nicht das einzige Thema sein, das bei diesem ÖGKT-Stammtisch erörtert werden wird.

Interessierte können sich auch noch den Termin für den ÖGKT-Stammtisch in der Steiermark (am 20.06.) vormerken. Und in Wien findet der ÖGKT-Stammtisch am 16. Juli (im TrIIIple-Tower) und am 13. August (mit Besichtigung einer Kältezentrale) statt.

