Am Nachmittag stehen parallele Workshop-Sessions auf dem Programm. Tania Berger moderiert den Workshop „Klimaresilienz in einer alternden Wohnbevölkerung“, der mit einem Impulsreferat von Mag.a Martina Angela Kuttig, Department für Demenzforschung und Pflegewissenschaft der Universität für Weiterbildung Krems, zu Hitze, Alter und Pflege starten wird. Auch Ing. Mag. Arch. Andreas Wörndl, MAS von der Gruppe Baudirektion, Abteilung Landeshochbau/ Amt der NÖ Landesregierung wird am Workshop teilnehmen.

Den Workshop zum Thema „Aus- und Weiterbildung für den Gebäudesektor der Zukunft“ gestalten DI.in Christina Ipser vom Zentrum für Immobilien- und Facility Management und DI. Dr. Gregor Radinger, MSc vom Zentrum für Umweltsensitivität, beide an der Universität für Weiterbildung Krems.

Christine Rottenbacher und Stefanie Kotrba werden das Thema der PopUpUrbanSpaces vom Vormittag im Workshop „The Art of Hosting – Organisieren von partizipativen und co-kreativen Prozessen im öffentlichen Raum“ vertiefen.

DI Rainer Altmann, MSc, Zentrum für Immobilien- und Facility Management, der durch den ganzen Tag führen wird, moderiert auch die Präsentation der Workshop-Ergebnisse und die Podiumsdiskussion, mit der das Forum endet.

Die Teilnahme beim „Zukunftsforum Bauen und Umwelt“ am 24. April 2024 in der Campus Hall der Donau-Uni in Krems/NÖ ist kostenlos - Details zum Programm und zur Anmeldung, die bis zum 16.04.2024 möglich ist, finden Sie hier.