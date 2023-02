Mit dem neuen CR400 will Panasonic eine Lücke bei seinen innovativen Plug-and-Play CO2-Verflüssigern schließen und deckt damit jetzt den gesamten Leistungsbereich zwischen 2,0 und 8,0 kW Tiefkühlleistung ab. Die Geräte sind eine Lösung für viele Normal- und Tiefkühlanwendungen, wie etwa Kühlmöbel, Kühlräume und Gefrierschränke im Lebensmitteleinzelhandel, in Hotels, Tankstellen, in der Industrie oder der Lagerhaltung. Die Panasonic-Geräte liefern dabei Kälte für Normal- und Tiefkühlung bei Außentemperaturen von -20 °C bis zu 43 °C.