Das US-amerikanische Unternehmen Tecumseh Products Company LLC, ein weltweit führender Hersteller gewerblicher Kühltechnologien (Kältekompressoren, Verflüssigungssätze, Verdampfer, Wärmepumpen, …), gab am 14.12.2023 Änderungen in der Führungsebene bekannt.

Jay Pittas, der sowohl als CEO als auch als Vorstandsvorsitzender fungierte, wird sich nun vollzeitmäßig den Agenden als Vorstandsvorsitzender widmen. Pittas, dessen Führung maßgeblich dazu beigetragen hat, Tecumseh zum Erfolg zu führen, erklärt: „Es war mir eine Ehre, Tecumseh als CEO und Chairman zu leiten. Jetzt freue ich mich, nun voll und ganz den Vorstandsaktivitäten zu widmen, und bin zuversichtlich, dass Tecumseh in der Zukunft erfolgreich sein wird.“

Zugleich wurde bekanntgegeben, dass Ricardo Maciel mit 02. Jänner 2024 Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens wird. Maciel ist derzeit noch Präsident von Tecumseh Europe & Asia und bringt einen großen Erfahrungsschatz, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und ein tiefes Verständnis der Branche mit. Sein Wirken hat maßgeblich dazu beigetragen, das Wachstum von Tecumseh voranzutreiben, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und wichtige Investitionen erfolgreich umzusetzen.

Ricardo Maciel äußert sich über seine neue Rolle wie folgt: „Es ist eine große Ehre, mit der Position des CEO bei Tecumseh betraut zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team auf der ganzen Welt, um unseren Kunden und Geschäftspartnern einen Mehrwert und ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Gemeinsam werden wir auf dem starken Erbe von Jay aufbauen und das Unternehmen in die nächste Wachstums- und Innovationsphase führen.“

Tecumseh-Produkte und -Lösungen sind in Europa u. a. über verschiedene Kältetechnik-Großhändler (auch in Deutschland und Österreich) erhältlich.