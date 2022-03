Split-Klimagerät Emura 3 mit neuem, schlanken Design

Zusätzlich zu den bewährten Funktionen des Vorgängermodells bietet die neue Emura 3 neue Komfort-Features für ein angenehmes Raumklima, wie den intelligenten Thermo- und Bewegungssensor, einen 3D-Luftstrom, den Coanda-Effekt im Kühlen und Heizen.



Steuerbar ist die neue Daikin Emura 3 per Design Infrarot-Fernbedienung, welche in den drei Farben passend zum Innengerät ausgeliefert wird - das neue Gerät ist übrigens in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Das vereinfachte Design und die limitierte Anzahl an Bedienknöpfen machen die Regelung intuitiv. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Magnethalter, um die Fernbedienung an der Wand zu befestigen.



Alle Funktionen sind auch über die App Daikin Onecta bedienbar. Die neue Daikin App Onecta ermöglicht in Kombination mit der Emura 3 nicht nur die Steuerung der Anlage von unterwegs, sondern auch viele neue Features, wie das Auslesen der aktuellen Raumtemperatur und der Gerätedaten sowie eine Fernüberwachung der Anlage. Der Online Controller ist bereits im Gerät integriert und eine Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder den Google Assistant ist möglich.