dm-drogerie markt hat sich vor einigen Jahren an Daikin gewendet, um das Energiemanagement ihrer Filialen neu zu gestalten: in den mehr als 2.000 dm-Filialen sind VRV-Geräte von Daikin im Einsatz. Die führende Drogeriemarkt-Kette unternimmt nun einen weiteren Schritt zur Verringerung seiner Umweltauswirkungen, indem das in den Filialen verwendete Kältemittel zirkulär verwendet wird. dm ist damit das erste deutsche Einzelhandelsunternehmen, das zertifiziertes Mitglied des „L∞P by Daikin - Recover-Reclaim-Reuse“-Programms geworden ist. Im Jahr 2020 führte dm den ersten Pilotversuch durch, bei dem insgesamt 15,4 kg R-410A-Kältemittel aus einer modernisierten Filiale zurückgewonnen, erfolgreich aufbereitet und anschließend in einer dm-Filiale in Bad Nauheim (Deutschland) wiederverwendet wurde. Bis heute wurden rund 60 kg Kältemittel aus dem deutschen dm-Netz zurückgewonnen. Auch in Österreich werden demnächst die ersten dm Filialen ins L∞P by Daikin Programm aufgenommen.

In Zusammenarbeit mit Daikin hat der internationale Non-Food-Discounter Action (im Jahr 2020) 312,27 kg des bereitgestellten Kältemittels europaweit in 15 Märkten erfolgreich wiederverwendet. Die beiden Unternehmen haben Anfang 2019 ihre Kollaboration mit einem gemeinsamen Ziel begonnen: die Umweltbelastung zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Nach dem erfolgreichen Start hat Action das Programm „L∞P by Daikin - Recover-Reclaim-Reuse“ in ihre soziale Verantwortungsstrategie aufgenommen und will die Zusammenarbeit mit Daikin im Jahr 2021 weiter ausbauen, um Kältemittel aus rund 40 ihrer Filialen zu sammeln.