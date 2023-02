Angesichts des anhaltenden starken Wachstums sucht Infranorm auch innerbetrieblich nach Mitarbeitenden in allen Bereichen – von Sales über Technik bis Service. „Wir bieten nachhaltig denkenden Menschen in langfristig angelegten Anstellungen die Gelegenheit, mit unseren innovativen, nachhaltigen Lösungen im Bereich der ganzjährigen, energieeffizienten Hallen-Klimatisierung den Methodenwandel in der Klimatisierung mitzugestalten“, so Lindner. „Dabei können sie einen Beitrag dazu leisten, ohne Abstriche bei Wohlstand und Komfort den Klimaschutz voranzutreiben.“