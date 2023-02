Mit dem ClimeEvent M bietet Weiss Technik eine Klimaprüfanlage für Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Sie hält die Temperatur von -10 °C bis 60 °C und die Feuchte von 30 Prozent bis 95 Prozent relativer Feuchtigkeit gleichmäßig ein. Der ClimeEvent M besteht aus einer 6 bis 50 m3 großen Prüfkammer und mindestens einer mobilen Klimatisierungseinheit. Die Anlage bietet sich für Anwendungen ohne komplexe Steuerung der Klimaparameter an. Dazu zählen zum Beispiel das Lagern von Material unter stabilen Bedingungen sowie Klimatests mit einfacheren Anforderungen an die Temperaturführung.