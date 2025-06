In vielen Bürogebäuden gehören sie längst zum Standard, im Wohnungsbereich erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. Die Rede ist von Luft-Luft-Wärmepumpen, auch Klimageräte genannt. Wenn es (unangenehm) heiß wird, sprießt der Wunsch nach Abkühlung in den eigenen vier Wänden. Raumklimageräte erfüllen diesen Wunsch. Klimageräte, die es als Singlesplit- (1 Innengerät + 1 Außengerät) oder Multisplit-Variante gibt (2 oder mehr Innengeräte, 1 Außengerät), sind Luft-/Luft-Wärmepumpen. Moderne Luft-/Luft-Wärmepumpen sind echte Allrounder, denn sie können nicht nur Kühlen, sondern auch Heizen (und noch mehr). Die Stiftung Warentest in Deutschland testet regelmäßig Klimageräte. In der aktuellen Ausgabe 6/2025 beschäftigen sich die Tester erneut damit. Sie bescheinigen besonders den größeren Geräten eine hohe Effizienz und hohe Wirkungsgrade. Die meisten Geräte wurden im Test mit „Gut“ bewertet.