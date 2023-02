Die Wiederverwendung von zurückgewonnenem Kältemittel leistet einen wichtigen Beitrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Ressourcenschonung. Der andere wichtige Aspekt bezieht sich auf die EU-F-Gase-Verordnung, die in ihrem Quotensystem nur neu produzierte Kältemittel berücksichtigt. Aufbereitete Kältemittel sind nicht vom Phase-Down der F-Gase-Verordnung betroffen und unterliegen keiner Beschränkung.



Durch die Ausweitung der Initiative L∞P by Daikin will Daikin sein Nachhaltigkeitsengagement in Europa steigern, mit dem unternehmensinternen Ziel, bis zum Jahr 2050 weltweit CO2-neutral zu werden. Langfristig plant Daikin eine Ausweitung des Programms auf andere Produkte und Kältemittel als Teil seiner globalen Kältemittelpolitik.