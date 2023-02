Ohne Mitarbeiter kann kein Unternehmen Geschäfte machen. Aber wie tickt die junge Generation, was ist denen wichtig? Über ihr Beratungsunternehmen „fairÄnderung“ arbeitet Ing. Alexandra Moosbacher, CDC nicht nur eng mit Unternehmen und Führungskräften zusammen, sondern ist auch in den Bereichen Lehrlingsmediation und Jugendcoaching sehr aktiv. Beim Klima-Kälte-Tag der HLK wird sie aus ihrer vielseitigen Praxis mit Jugendlichen sprechen und gewährt den Teilnehmern somit Einblick in die junge Generation: Wie ticken die, was macht ein Unternehmen für einen Lehrling attraktiv (was nicht), was fehlt den Lehrlingen, welche Faktoren zählt für die junge Generation (welche nicht), wofür interessieren sich die zukünftigen Kunden? Dass Ing. Alexandra Moosbacher (GF von sysCHEM) durch ihre hauptberuflichen Tätigkeiten der heimischen HLK-Branche seit Jahren bestens bekannt ist, macht sie als Rednerin doppelt interessant.