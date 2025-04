Das Vortragsprogramm der Jahrestagung des Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Vereins (DKV), die vom 20. bis 22. November 2024 im Maritim Hotel & Internationales Congress Center in Dresden stattfindet, umfasst über 120 Beträge.

Die einzelnen Abteilungen des DKV bieten am Donnerstag und Freitag folgendes Programm:



Kryotechnik: Supraleiter und Kältebereitstellung; Kryobiologie, Kryomedizin; (LH2-) Transfer; Flüssigwasserstoff; Flüssighelium, Messtechnik; Kälteprozesse

Grundlagen: Wärme- und Stoffübertragung; Stoffdaten; Sorption; Simulation; Systeme; Speicher

Komponenten: R-744-Anlagen; Verdampfer/Verflüssiger; Verdichter; Elektronik; Komponenten und Anlagen

Kälteanwendung: Kältemittel in der Anwendung; stationäre Kälteanlagen; Fahrzeugklimatisierung; Kälteanwendungen mit R-744

Klimatechnik: Raumluftkühlung; Regelung und Energieeffizienz

Wärmepumpenanwendung: Großwärmepumpen; Effizienz von Wärmepumpen; Hochtemperaturwärmepumpen; Peripherie von Wärmepumpen



In der Studierendenveranstaltung am Mittwoch (20.11.24) stellen zehn Studierende ihre Arbeiten aus allen Teilen der Kälte-, Klima-, Kryo- und Wärmepumpentechnik vor. Am Mittwoch finden auch drei technischen Besichtigungen statt:

• Technischen Universität Dresden

• Institut für Luft- und Kältetechnik gGmH

• Eissporthalle Ostragehege/ JOYNEXT Arena