Alle, die in der Kälte-Klimatechnik-Branche in Österreich mit Danfoss zu tun hatten, kannten ihn gut: Die Rede ist von Christoph Kaiser. Nach kurzer schwerer Krankheit ist er am 09. Juni 2023 viel zu früh verstorben.

Christoph Kaiser befand sich erst im 50. Lebensjahr und hinterlässt eine große Lücke. Es trauern seine Familie, Angehörigen, Freunde und auch die HLK-Branche. Bis zuletzt setzte er sich für das Unternehmen und die Branche mit Charme und viel Engagement ein.

Christoph Kaiser wird am 23. Juni 2023 in Oberösterreich beigesetzt.

Seitens des HLK-Teams möchten wir der Familie, den Angehörigen, den Freunden unser tief empfundenes Beileid ausdrücken! Wir werden Christoph Kaiser in allerbester Erinnerung behalten!