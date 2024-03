Insbesondere im Bewertungsbereich Umwelt konnte Getzner punkten. Die Nutzung nachhaltig erzeugter Energie und der sichere Umgang mit Rohstoffen und Chemikalien wurden von EcoVadis entsprechend gewürdigt. Auch in den Bereichen Ethik, Arbeits- und Menschenrechte sowie nachhaltige Beschaffung gehört Getzner Werkstoffe zu den führenden von EcoVadis beurteilten Unternehmen in der Branche.

Die Getzner Gruppe betreibt eigene Wasserkraftwerke zur Erzeugung von grünem Strom, mit dem auch die Region versorgt wird. Im Produktionsprozess werden keine Schadstoffe an die Umwelt abgegeben, über ein Wärmerückgewinnungssystem können 90 % der Abwärme weiter genutzt werden.

„Es geht in unserem Tätigkeitsbereich generell darum, das gesamte System zu betrachten, Kreisläufe zu schaffen und zu erhalten“, sagt Jürgen Rainalter. „Unsere Lösungen verbessern auch die Nachhaltigkeit beim Kunden, verlängern die Nutzungsdauer, es braucht weniger Wartung. Das alles trägt positiv zur Ökobilanz bei.“

Denn die Anforderungen an liefernde Industrieunternehmen steigen stetig, zunehmend fließen auch das Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz in die Betrachtung ein