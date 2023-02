19 Prozent des Stroms gehen in die Klima- und Kältetechnik – und das ist nur der Energieverbrauch. Denn darüber hinaus haben der Einsatz von chemischen Kältemitteln und der gesamte Autoverkehr nahezu das gleiche Treibhausgaspotenzial. Die europaweite Wende hin zu natürlichen Kältemitteln und zu effizienteren Systemen sind einer der größten Hebel für das Erreichen der Klimaziele. Thomas Frank ist einer der bestinformiertesten Experten für die Technologien der Zukunft. Im HLK-Podcast spricht er über brennbare Kältemittel, was sich in den kommenden 10 Jahren alles verändern wird und was das für die Gebäudetechniker bedeutet.