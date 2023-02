Nutzen Sie die Chance, um viel Neues zu erfahren, und die Möglichkeit, sich gleichzeitig mit Branchen-Kollegen (endlich) wieder persönlich austauschen zu können! Bitte melden Sie sich hier auf der Veranstaltungs-Webseite an und nehmen am Klima-Kälte-Tag der HLK am 25. November 2021 im Apothekertrakt von Schloss Schönbrunn in Wien teil! Das HLK- und Event-Team von WEKA Industriemedien freut sich auf Sie!