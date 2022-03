Austrian Green Planet Building Award für EXPO Pavillon in Dubai

Das Gebäude wurde mit angenehmem Raumklima, Tageslicht und Naturbezug realisiert. Zuletzt wurde es für seine gestalterische Qualität mit internationalen Architekturpreisen wie dem „German Design Award“, dem „Built Design Award“ und dem „Global Architecture & Design Award“ ausgezeichnet wurde.

Die nun erfolgte Verleihung des Austrian Green Planet Building Award durch das Klimaschutzministerium würdigt die Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz. Von Beginn an wurde der Pavillon mit Bedacht auf sparsamen Ressourceneinsatz konzipiert, er kann im Unterschied zu vielen anderen der Ausstellungsgebäude auch nach der Weltausstellung weiter bestehen. Möglich macht das die Konstruktion aus acht unterschiedlichen Fertigteiltypen. Die Kegel können in ihre Einzelteile zerlegt und an einem neuen Ort im arabischen Raum erneut aufgebaut werden.

