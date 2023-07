Der neue Smart Store in Nordborg/Dk zeigt die von Danfoss erhältlichen Lösungen im Vollbetrieb. Die Kühl- und Heiztechnik befindet sich täglich rund um die Uhr im Betrieb.

Die Kühlsysteme des Supermarkts (Kältetechnik und Komfortkühlung) laufen ausschließlich auf Basis natürlicher Kältemittel (CO 2 ). CO 2 -basierte Kältemittel tragen nicht zum Abbau der Ozonschicht bei und haben einen extrem niedrigen Treibhauseffekt (GWP). CO 2 -Kältemittel übertreffen außerdem herkömmliche FKW-Systeme im Hinblick auf ihre Energieeffizienz bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen.

Der Supermarkt ist mit einer sehr effektiven Wärmerückgewinnungseinheit ausgerüstet, bei der die Abwärme aus allen Kühlsystemen zurückgewonnen wird. Diese zurückgewonnene Wärme wird anschließend dazu genutzt, den Laden zu heizen und Warmwasser zu erzeugen. Zusätzlich wird die überschüssige Wärme über ein Fernwärmenetz mit den Bewohnern der umliegenden Stadt geteilt.

Auch der Einbau von Türen an Kühl- und Gefrierschränken ermöglicht eine Energieeinsparung von rund einem Drittel, während die verwendete LED-Beleuchtung bis zu 85 % weniger Strom verbraucht als Glühbirnen. Die Automatisierung und Überwachung des „Smart Store“ trägt ebenfalls zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei.

Im Supermarkt sind zwei separate Kältesysteme installiert, die unabhängig voneinander betrieben werden. Dadurch lässt sich der Betrieb eines Supermarkts ungestört fortsetzen, während Danfoss gemeinsam mit dem Kunden neue Lösungen entwickelt. Das heißt, auch während künftige Anwendungen getestet werden, bleiben alle Kühlregale und Gefrierschränke kalt.

Die am Dach installierte 100-kW-Photovoltaik-Anlage unterstützt die Optimierung des Marktbetriebs. An sonnigen Tagen kann in den Gefrierschränken so quasi Sonnenenergie gespeichert werden. Eine weitere Absenkung der Temperatur in den Gefrierschränken z. B. von -18 auf -25° C trägt (bei gleichzeitiger Verringerung des Batteriespeicherbedarfs) zur Speicherung von Sonnenenergie bei. Wenn die PV-Module wegen fehlender Sonneneinstrahlung nicht so viel Strom liefern, steigt die Temperatur wieder auf die normalen Einstellwerte in den Gefrierschränken an.