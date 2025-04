„Unser Mietcenter bietet Installateuren die Möglichkeit, jederzeit auf Profiwerkzeuge zuzugreifen, ohne teure Anschaffungen tätigen zu müssen,“ erklärt Peter Schenk, Leitung Infrastruktur bei Frauenthal. „Gerade in der heutigen Zeit, wo Flexibilität und Kostenkontrolle entscheidend sind, ermöglicht unser Angebot eine optimale Projektplanung.“

Das ISZ Mietcenter bietet Werkzeuge und Maschinen für verschiedene Einsatzbereiche:

• Rohrbearbeitung, Pressmaschinen & Ergänzungen

• Pressschlingen, Pressbacken, Axialpressen

• Schweißgeräte

• Fußbodenheizung (Tacker-/ Setz-Geräte)

• Baustellenwerkzeug (Hämmer, Kompressor, Trockner,…)

Das ISZ Mietcenter befindet sich in Perchtoldsdorf/ NÖ. Sollten Installateurwerkzeuge und Leihgeräte an einem anderen Ort benötigt werden, ist auch das möglich. Auf Anfrage sind Lieferungen zu anderen ISZ Installateur Service Zentren innerhalb der Region und auch auf die Baustelle möglich.

Online kann man das Sortiment beim ISZ Mietcenter erkunden und für das nächste Projekt (ein)planen.



