Hörburger setzt mit der Übernahme den Ausbau der Bereiche Wohnbau und energetische Sanierungen fort. „Wir freuen uns über rasche professionelle Verstärkung auf dem Weg in die Energiezukunft. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise ist das Team von Dobler Installationstechnik die perfekte Ergänzung für unser wachsendes Privatkundengeschäft“, betont Geschäftsführer Bertram Hörburger.

Der Familienbetrieb Hörburger mit Sitz in Altach (und Standort in Rankweil) zählt mit rund 85 Mitarbeitenden zu Vorarlbergs führenden Anbietern für hochwertige Gebäudetechnik.

Der Umzug von Rankweil nach Altach ist für das Personal von Dobler Installationstechnik nur temporär. Langfristig wird Hörburger Energietechnik an den neuen Standort im Betriebsgebiet Römergrund in Rankweil übersiedeln. Dort bietet das 12.500 m² große Grundstück noch ausreichend Platz für künftige Expansionsschritte.