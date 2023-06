Die Wasserstoff-Pilotanlage in Neusiedl am See ist ein Schritt zur Umsetzung der regionalen Wasserstoffstrategie und setzt in diesem Setting (und auch in Kombination mit der Power2heat-Anlage) österreichweit neue Maßstäbe.

Bei dieser Wasserstoff-Pilotanlage steht weniger die H 2 -Produktion im Fokus, sondern vielmehr das Lernen.

Fällt überschüssiger Windstrom an, wird der Elektrolyseur in Betrieb gesetzt, der aus erneuerbarem Strom Wasser in seine Bestandteile aufspaltet (Wasserstoff + Sauerstoff). Die Wasserstoffproduktion beträgt 1,8 Nm³/h (Normkubikmeter pro Stunde). „Dabei fällt Abwärme mit einer Temperatur von 45° C an, die als Wärmequelle für die Wärmepumpen-Anlage genutzt werden kann. Der Wasserstoff wird in Gasflaschen – sogenannten Flaschenbündeln – zwischengespeichert. Von dort kann er in windstillen Zeiten mittels der Brennstoffzelle wieder rückverstromt werden“, erklärt Marcus Keding, Geschäftsführer der Forschung Burgenland. Zudem werde die Anlage – obwohl nur im Pilotmaßstab – voll in die Steuerung des Energieknotens eingebunden: „So wird garantiert, dass wir das Zusammenspiel und die Optimierung im Energieknoten erforschen und für größere Wasserstoffanlagen erproben können“.

Wasserstoff kann man nicht nur in Flaschen speichern, sondern auch unterirdisch, wie ein anderes, kürzlich in Betrieb gegangenes Projekt in Oberösterreich zeigt.

Die Wasserstoff-Projekte in Oberösterreich und im Burgenland haben eine Gemeinsamkeit: Beide wurden vom Klima-und Energiefonds gefördert.