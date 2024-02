Das vorgeschlagene Quotenmodell führt laut FGW zu erheblichen Mehrkosten, die letztendlich von den Verbrauchern getragen werden müssten und inflationstreibende Wirkung hätten.

Beim Quotenmodell werden Versorger verpflichtet, einen jährlich steigenden Anteil an Grünem Gas aus Österreich in ihr Portfolio aufzunehmen. Aktuell speisen in Österreich nur 14 Biogasanlagen ihr Grünes Gas in das Netz ein. Mangels ausreichenden Angebots sei daher zu befürchten, dass die Quote von Anfang an verfehlt wird, und die Energieversorger Strafzahlungen in der Höhe von 15 Cent pro Kilowattstunde (kWh) bezahlen müssen. Bis zum Jahr 2030 ist nach Kalkulation des Fachverbands mit Mehrkosten von in Summe 3,6 Mrd. Euro zu rechnen. Der FGW schlägt vor, die Ausgleichszahlungen durch eine Formel, basierend auf aktuellen Marktpreisen, zu berechnen, anstatt eines festen Betrags