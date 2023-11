Die heimischen Pelletsproduzenten haben in den letzten beiden Jahren rund 300 Millionen Euro in den Bau zusätzlicher Werke investiert. „Dadurch haben wir in Österreich deutlich mehr Produktionskapazität. Das erhöht die Versorgungssicherheit und hat zusammen mit der Normalisierung der Marktlage zu sinkenden Preisen geführt“, sagt Rakos.

Konkret waren im Oktober die Pelletspreise um rund 39 % niedriger als im Vorjahr. Heizöl kostet im Vergleich 68 % mehr, Erdgas kostet sogar mehr als doppelt so viel wie Pellets.

Die zeitweilig hohen Preise für Pellets 2021/ 2022 haben aber zur Verunsicherung der Konsumenten beigetragen, wie man an den Halbjahres-Kessel-Absatzzahlen 2023 der beiden Verbände BDH und VÖK (in Deutschland und Österreich) deutlich sehen konnte – die Zahl installierter Pelletskessel sank zum Teil dramatisch.