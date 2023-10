Das geplante EU-Vorhaben, den Einsatz der kompletten PFAS-Stoffgruppe aus rund 10.000 Substanzen pauschal zu verbieten, gefährde nicht nur zahlreiche industrielle Prozesse rund um die Produktion und den Handel von Sanitär- und Gebäudetechnik, sondern auch Montageprozesse im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk (SHK-Handwerk) – so der Tenor des deutschen Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und des Verbandes Deutscher Maschinen und Anlagen (VDMA)-Armaturen in einer Aussendung. So seien geeignete Alternativen mit den gleichen, zwingend erforderlichen Materialeigenschaften in vielen Fällen derzeit nicht verfügbar und auch nicht im Zeitrahmen der geplanten Verbotsfristen als marktreife Produkte entwickelbar. Ähnlich sehen das auch einige deutsche Verbände der Kälte-Klimatechnik-Branche – auch sie kritisieren das geplante, pauschale PFAS-Verbot der EU (wie wir bei HLK berichteten).