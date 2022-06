Vakuumentgaser S250 von Spirotech im Test

Das Unternehmen Spirotech legt eine Nutzerrezension zum Vakuumentgaser S250 offen: die Leistungsfähigkeit des Gerätes will dadurch bestärkt sein. Mats Ryden berichtet über den Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in Göteborg/Schweden.

Während der Heizsaison, von Oktober 2021 bis Februar 2022, beobachtete Mats Ryden die Veränderungen im Heizungssystem. Sein Fazit: „Durch den Einsatz des S250 wurde die Luft in den oberen Etagen rasch entfernt und die Heizung funktioniert in jedem Gebäudeteil hervorragend.“

Das fünfstöckige Mehrfamilienhaus ist über 120 Jahre alt und verfügt über 20 Wohneinheiten. Vor der Installation des S250 mussten die Heizkörper in den oberen Etagen im Herbst immer händisch entlüftet werden. Die Wärmeverteilung im Gebäude war bei Weitem nicht so gleichmäßig wie gewünscht. Dann wurde der Vakuumentgaser für den Langzeittest in die Heizungsanlage im Keller eingebaut.