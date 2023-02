Heizungs-, Kühl- und Prozessanlagen funktionieren dann reibungslos, wenn auch das Systemwasser in einem optimalen Zustand ist. Dazu wird eine stabile Druckhaltung benötigt – was z.B. mit den SpiroExpand-Modellen realisierbar ist. Hier stehen, passend zur Anlagengröße, verschiedene Ausführungen zur Verfügung.



Darüber hinaus ergänzt eine permanente Luftabscheidung bzw. Entgasung ein System. Mit dem neuen Vakuumentgaser S250 präsentiert Spirotech ein leistungsfähiges Modell für kleinere Anlagen.



Einen weiteren wichtigen Baustein bilden die Geräte, die in Kühlanlagen eingesetzt werden. Auch zu diesem Bereich können sich die Besucher*innen der Fachmesse informieren. Hier sind unter anderem die Produkte zu nennen, die in Edelstahl ausgeführt werden, wie etwa der SpiroExpand MultiControl Cool oder der SpiroTop.



www.spirotech.de