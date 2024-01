Johann Vaillant, geboren 1851, gründet als Kupferschmied und Pumpenfabrikant ein Unternehmen in Remscheid. Mit dem Gasbadeofen „geschlossenes System“ veränderte er 1894 den Markt für immer. Erstmals wurde Wasser in einem geschlossenen Rohrsystem von einer Gasflamme fließend erhitzt - ohne mit schädlichen Abgasen in Berührung zu kommen: die Revolution im Badezimmer.

An einem Ostersonntag 1899 wird der Hase zum offiziellen Firmenzeichen. Beim Durchblättern einer Zeitschrift entdeckt Johann Vaillant den aus einem Ei schlüpfenden Hasen - und weiß in diesem Moment: Der Hase wird sein Markenzeichen.

Wenige Jahre später - 1905 - bringt Vaillant als erster Hersteller den Gasbadeofen als Wandgerät auf den Markt und schafft mit dieser Erfindung mehr Platz im Badezimmer.

Im Laufe der Jahre macht das Unternehmen immer wieder von sich reden. Zum Beispiel mit dem innovativen und platzsparenden „Circo-Geyser MAG-C 20“. Als weltweit erstes Unternehmen bringt Vaillant ein wandhängendes Heizgerät auf den Markt und definiert damit erneut das technisch Machbare. 1977 schließlich erfolgt die Gründung der Vertriebsgesellschaft in Österreich. Der Hase ist offiziell in Österreich angekommen und bleibt.

Vaillant hat aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums eine eigene Webseite geschaffen, die einen geschichtlichen Überblick zum Unternehmen bietet.