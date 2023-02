Wie will die Vaillant Group dem Facharbeitermangel entgegenwirken? Das wird im aktuellen Podcast thematisiert. Eine zentrale Rolle würden dabei etwa Sponsoring und Förderprogramme spielen. Da das Vaillant nicht nur in Deutschland und Österreich aktiv ist, weiß Groos, dass in nahezu allen für das Unternehmen relevanten Ländern Facharbeitermangel herrscht. Auch Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen werden in der neuen Folge des IntallateurTV Podcasts angesprochen.