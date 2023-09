Der VIZ ist ein Netzwerk gleichgesinnter Industriefirmen in Österreich. Heuer wurde in Tirol die Arbeitsgruppe „VIZ Ingenieure“ gegründet - ein regionaler Zusammenschluss von Planern, Installateuren, Schulen und Industriefirmen.

Ein erster Aktivitäts-Meilenstein der „VIZ Ingenieure“, sind die Techniktage am 20. und 21. Oktober 2023 (Fr./Sa.) in der HTL Jenbach. Unter dem Motto „Wir retten das Klima durch zukunftsorientierte Ausbildung und innovative Berufe“, laden die „VIZ Ingenieure“ Tiroler Schulen und Schüler (m/w/d) ein, damit sich diese selbst ein Bild der HKLS-Berufe und -Betriebe machen können.

Seitens der Industrie werden die Firmen Armacell, Duravit, Eder Spirotech, Georg Fischer, Judo, Pipelife, Poloplast, Reflex, Resideo, Schell, Tece, Uponor, Vogel & Noot und Watts Water teilnehmen.

Die „VIZ Ingenieure“ bestehend aus Heinz Kapferer, ProPlan, Moser Partner Ingenieure, Luzian Bouvier, Fankhauser, Ortner Anlagentechnik, Alternativ Installationen, Energie Atelier und Riedle Installationen sowie der Energieagentur Tirol organisieren gemeinsam mit der HTL Jenbach die Techniktage.