Die am 01.01. 2024 in Österreich in Kraft getretenen Förderungen schaffen einen starken Anreiz für den Heizungstausch. Am HOLTER Messestand stehen die neuesten technologischen Entwicklungen in diesem Bereich im Fokus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Heizungswärmepumpen, die sich dank hoher Vorlauftemperaturen auch ideal für die Sanierung von Altbauten eignen. Ebenso im Rampenlicht stehen Photovoltaik-Anlagen sowie Batteriesysteme für die Stromspeicherung.

Das Angebot auf der Messe wird durch hochwertige Heizungs- und Druckleistungs-Pumpen ergänzt, die durch ihre Geräuscharmut und geringen Stromverbrauch punkten. Auch das Sortiment stilvoller Klimageräte zur effektiven Raumtemperierung und durchdachte Systeme zur kontrollierten Wohnraumlüftung, die für ein angenehmes und gesundes Raumklima sorgen, sind interessant. Last but not least ergänzt die Wasserenthärtung mittels Weichwasseranlagen das Angebot rund um das Thema Haustechnik.