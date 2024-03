Der Sanitär- & Heizungsgroßhändler HOLTER kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Letztes Jahr feierte man das 150-jährige Jubiläum und ging 1997 als erster Branchen-Webshop online. Während der Corona-Krise kam die Digitalisierung dem Logistikspezialist entgegen. Heute arbeiten 929 Mitarbeiter (m/w/d) an 24 Standorten in Österreich und Deutschland bei HOLTER. Auch für den Sanitär- & Heizungsgroßhändler gilt: die einzige Konstante ist der Wandel.

Im aktuellen InstallateurTV Podcast mit Herbert Bachler verrät Michael Holter, warum er sich zum Jahreswechsel 2023/24 in den Aufsichtsrat zurückgezogen und das Ruder an Markus Steinbrecher übergeben hat. Und der HOLTER-Geschäftsführer erklärt seine Strategie, um das Familienunternehmen sicher durch die unruhigen Gewässer der Branche zu lenken. Hinweis: Markus Steinbrecher stand der HLK im Vorjahr Rede und Antwort – das exklusive Interview können Sie hier nachlesen.

Warum man nicht allen Verkaufsgerüchten Glauben schenken sollte und was man auf der heurigen Energiesparmesse erleben kann, erfährt man außerdem im Interview. Denn auch Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, steht Rede und Antwort, da am 06. März 2024 die 39. WEBUILD Energiesparmesse mit den SHK-Fachtagen startet.

