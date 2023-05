Im November 2022 hatte Trane Technologies, das weltweit tätige Unternehmen für Klimatechnologie, die AL-KO Air Technology übernommen (HLK berichtete). Jetzt folgte ein weiterer Zukauf: Am 04. Mai 2023 wurde bekannt, dass Trane by Trane Technologies, den in Italien ansässigen Hersteller MTA übernommen hat.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuen Kollegen willkommen zu heißen und mit der Zusammenarbeit zu beginnen, um unseren Kunden neue Möglichkeiten zu bieten", sagt Jose La Loggia, President, Commercial HVAC EMEA, bei Trane Technologies.

„Der Ruf von MTA für Qualität und führende Innovation wird unsere Fähigkeiten weiter stärken, unsere Kunden bei der weiteren Dekarbonisierung ihrer Betriebe mit nachhaltiger, leistungsstarker industrieller Prozesskühlung, Klimatisierung und Luftbehandlung zu unterstützen“.