Trane Technologies erwirbt AL-KO Air Technology

„Wir freuen uns sehr, das Unternehmen und das Team von AL-KO Air Technology an Bord zu holen“, sagt Jose La Loggia, Präsident von Commercial HVAC EMEA. „Mit seinem Ruf für nachhaltige Lösungen, Innovation und Qualität ist AL-KO Air Technology eine natürliche Erweiterung unserer robusten kommerziellen HVAC-Plattformen in Europa und Asien und unseres Fokus auf gesunde und effiziente Gebäude. Wir haben bereits damit begonnen, unsere neuen Kollegen von AL-KO Air Technology willkommen zu heißen, und gemeinsam werden wir unsere Kunden weiterhin dabei unterstützen, ihre Ziele in den Bereichen Hochleistungsheizung, -kühlung und -lüftung, Raumluftqualität und Dekarbonisierung unserer Städte zu erreichen.“

Dr. Christian Stehle, derzeitiger CEO von AL-KO Air Technology, wird das Unternehmen weiterhin leiten und an Jose La Loggia berichten, und Dr. Kong wird im Team mit Christian Stehle weiterhin das Geschäft in China führen.

„Trane Technologies ist das perfekte Zuhause für AL-KO Air Technology.Wir teilen das Engagement für nachhaltige Innovation, operative Exzellenz, hervorragenden Kundenservice und eine positive Unternehmenskultur. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft“, sagt Christian Stehle, derzeitiger CEO von AL-KO Air Technology.

Trane Technologies wird weiterhin die bekannte Marke AL-KO Air Technology bei den Kunden einsetzen. Trane-Geräte und -Dienstleistungen werden an bestehende AL-KO Air Technology-Kunden und an AL-KO Air Technology-Projekte auf der Luftseite verkauft. Außerdem werden AL-KO Air Technology-Geräte und -Dienstleistungen über die Trane Commercial HVAC-Plattformen in Europa und Asien vertrieben.