Nach einem fulminanten Start der AustrianSkills 2023 Anfang Oktober in Wels wurden die Wettbewerbe in 29 Berufen von 23. bis 25. November im Messezentrum Salzburg fortgesetzt. Die Siegerehrung fand am 26. November 2023 statt – die hier ersichtliche Ergebnisliste der verschiedenen Berufe der AustrianSkills 2023 (PDF) kann sich sehen lassen. Sie zeugt von Engagement, Einsatz, Willen und Fachkompetenz.

Die Bestplatzierten holten sich mit ihrem Staatsmeistertitel zugleich Tickets für WorldSkills in Lyon, Frankreich, im September 2024 bzw. für EuroSkills 2025 in Herning, Dänemark.

Über die Staatsmeister der Installations- und Gebäudetechnik informiert die HLK hier gesondert.

Jürgen Kraft, Geschäftsführer SkillsAustria, betont: „Unsere Jungfachkräfte mussten berufsspezifische Aufgabenstellungen unter enormen Zeitdruck meistern. Dabei zeigten sie nicht nur technisches Geschick und Fachwissen auf höchstem Niveau, sondern arbeiteten mit hoher Präzision und viel Kreativität. Unsere Mission bei SkillsAustria ist es, die Berufsbildung in Österreich zu fördern und zu stärken – die Staatsmeisterschaften sind ein zentrales Element dieser Bemühungen. Wir sind stolz darauf, dass diese Veranstaltung einmal mehr zu einem Schaufenster für Vielfalt und Exzellenz der österreichischen Berufsausbildung geworden ist."