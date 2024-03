Trotz des uneinheitlichen Marktumfelds in Europa mit Zuwächsen in Ländern mit klaren Förderprogrammen und Rückgängen in anderen Ländern ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sich die Nachfrage mittelfristig stabilisieren und wieder auf einen normalen Wachstumspfad zurückkehren wird. Bosch setzt auf eine klare und verbraucherfreundliche Förderpolitik, um die Elektrifizierung im deutschen Gebäudesektor voranzutreiben und CO 2 -neutrale Heizlösungen bezahlbar zu machen.





Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Angebot an Wellnessprodukten und setzt auf innovative Energiemanagementsysteme für eine effiziente und nachhaltige Stromversorgung. Mit einem umfassenden Serviceangebot unterstützt die Bosch Home Comfort Group zudem Fachbetriebe bei der schnellen und effizienten Installation von Wärmepumpen und trägt so zur Beschleunigung der Energiewende bei.