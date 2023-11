Die neuen Wärmepumpen sind von Grund auf schalloptimiert: Dank integriertem Schalldämpfer gehören sie zu den leisesten Wärmepumpen ihrer Klasse. Beide Geräte zeichnen sich sowohl im Tag- als auch im Nachtbetrieb durch einen niedrigen Schallpegel aus. So liegt der Schalldruckpegel der Compress 6800i AW in den Leistungsklassen 5 und 7 kW, gemessen in drei Metern Entfernung, bei nur 28,5 dB (A) (im Nachtbetrieb Stufe 3 und bei freier Aufstellung). Hierauf hat die Heiz- und Klimamarke besonderen Wert gelegt: So verfügen die Compress 5800i AW und Compress 6800i AW über eine Luftführung mit integriertem Schalldämpfer, einen schalloptimierten Kältekreis und eine schalloptimierte Gehäusekonstruktion, die auch die Ventilatorgeräusche reduziert. Damit eignen sich Compress 5800i AW und Compress 6800i AW auch für dicht bebaute Reihenhaussiedlungen.



Mit maximalen Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad sorgt die Compress 5800i AW für eine zuverlässige Wärmeversorgung in Neubauten. Mit hohen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad eignet sich die Compress 6800i AW auch für die Beheizung von sanierten Ein- und Mehrfamilienhäusern. Bei Radiatoranwendungen mit bis zu 55 Grad Auslegungsvorlauftemperatur kann die Wärmepumpe auch bei kälteren Außentemperaturen ohne den Einsatz des Heizstabes effizient betrieben werden. Fünf Leistungsgrößen, darunter voraussichtlich ab Anfang 2024 auch 10- und 12-kW-Varianten, decken nahezu jeden individuellen Wärmebedarf ab. Mit dem größeren Leistungsbereich, den hohen Vorlauftemperaturen und den flexiblen Innengerätlösungen sind die Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 auch für die Sanierung eine attraktive und zukunftssichere Lösung.