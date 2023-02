Ob Heizung, Kühlung, Solarthermie, Frischwassertechnik oder Wohnungsstationen – Ingenieure, Planer und Kunden aus aller Welt finden im OEM-Vertrieb von PAW praxiserfahrene Ansprechpartner. Die zuständigen Vertriebsingenieure begleiten Projekte von der Angebotsphase bis zur Erstmusterprüfung. Sie bilden die Schnittstelle zwischen Kunden, Technik und Außendienst. Aus Projektideen entwickeln sie in Zusammenarbeit mit den internen Spezialisten das Konzept für die optimale Realisierung.

Peter Gehrke ist bereits seit 2012 Projektingenieur bei PAW und bekleidet nun seit Februar 2022 die Funktion „Leiter Vertrieb/Sales Manager“.

Inga Chemini war von 2013 bis 2016 als Entwicklungsingenieurin für PAW und anschließend für ein externes Unternehmen tätig. Seit April 2022 verstärkt sie die Vertriebsabteilung mit ihrem Erfahrungsschatz.

Edgar Zacharias, M. Eng., ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter von PAW, sowie Neuzugang Tim Distelhoff, B. Eng., ergänzen das Team, um OEM-Kunden kompetent zu betreuen. Mit dieser Top-Aufstellung blickt das Vertriebsteam dem Jahr voller Tatendrang entgegen, zumal PAW für Kunden sowohl auf der Energiesparmesse in Wels (01. + 02. März 2023 SHK-Fachtage) als auch auf der Weltleitmesse ISH in Frankfurt vertreten sein wird – was es dort u. a. zu sehen gibt, erfährt man hier.