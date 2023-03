Zeitgemäße Lösungen für die Abgasanalyse, Druckmessung, Lecksuche und Brenndiagnose – dafür steht ecom auch auf der ISH in Frankfurt. In Halle 10.2/Stand A49 bieten Markus Lohmer (ecom Austria) sowie der langjährige ecom-Partner Reinhard Winder (d.M.t.) nicht nur die Möglichkeiten zum persönlichen Austausch – mit einer interaktiven Messewand erhalten Besucher auch die Möglichkeit, intelligente Produkt- und Service-Features vor Ort live zu erleben. Konzipiert für alle unterschiedlichen Messanforderungen – z.B. für Wasserstoff- oder Festbrennstoffmessung – überzeugen die innovativen Geräte „made in Germany“ mit kürzesten Messzyklen und strukturierter, intuitiver Bedienung. Für ein optimales Datenmanagement stellt ecom seine neue Cloudlösung vor, welche Messdaten, Kundendaten, Geräteinformationen wie Geräte-Tracking und Service-Erinnerungen auf einer Informationsplattform verbindet. Abgerundet wird das Messe-Angebot von spannenden Aktionen und Preisvorteilen sowie dem sogenannten „ecom-Unterschied“: zuverlässig, flexibel und lieferfähig! Bei ecom Austria und d.M.t. freut man sich auf viele persönliche Gespräche.