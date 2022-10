Bei der Problemlage, u. a. war der pH-Wert zu niedrig, empfahl Spirotech als Spezialist für Anlagenwasser die Vakuumentgasung. Der Grund: Bei einem weit verzweigten System lassen sich Luft und Gase nur auf diese Weise dauerhaft und effizient abscheiden. Mit dem S250, der die patentierte Venturi-Schleife nutzt, konnte die Heizung in ihrer Leistung auf das gewünschte Niveau gehoben werden.

Für eine solche Objektgröße eignet sich der Vakuumentgaser ganz besonders, denn er wird für Volumina von bis zu 5 m³ eingesetzt. Als Druckbereich nennt Spirotech 0,5 bis 2,5 bar. Mit der geringen Geräuschentwicklung von nur 41 dB(A) passt er in jedes Umfeld. Aufgrund seiner Abmessungen und des Gewichts von 11 kg lässt sich der S250 bestens in Bestandsanlagen wie der genannten integrieren.