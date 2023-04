Die Luft-/Wasser-Wärmepumpen von Samsung eignen sich zum Heizen & Kühlen und gibt es bei liVENTO in drei Leistungsgrößen: 8, 12, 14 kW. Auch bei -20° C Außentemperatur können sie noch eine Wasser-Vorlauftemperatur von bis zu +70° C liefern. Bei liVENTO wird die mit dem Kältemittel R32 arbeitende Wärmepumpe „AEROline EHS Mono HT Quiet“ z. B. mit einem 260 Liter Hydro Speicher oder (in einem anderen Paket) mit einem Regelungs-Kit für einen externen Speicher angeboten.

Die Außengeräte der Samsung-Wärmepumpen arbeiten sehr leise – dafür sorgen u. a. der 4-stufige Quiet-Modus oder der Luftwirbel-optimierte Ventilatorflügel.